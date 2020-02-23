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新北中和公寓凌晨火警 一家3口獲救送醫

最新更新：2020/02/23 04:41
新北市中和區連城路某5樓公寓23日凌晨傳火警，警消迅速到場滅火並救出屋主夫妻及兒子3人送醫，兒子一度無呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 109年2月23日
新北市中和區連城路某5樓公寓23日凌晨傳火警，警消迅速到場滅火並救出屋主夫妻及兒子3人送醫，兒子一度無呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 109年2月23日

（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市中和區連城路某5樓公寓的3樓今天凌晨1時許起火燃燒，警消迅速到場滅火並救出屋主夫妻及兒子3人送醫，兒子一度無呼吸心跳，經急救後恢復生命跡象，起火原因待查。

警消今天凌晨1時31分接獲通報，位於中和區連城路347巷的一處5樓公寓發生火警。消防隊立即出動人車搶救，到場後發現民宅3樓全面燃燒，消防人員擔心延燒，迅速全力灌救並將火勢控制，火勢約於1時51分撲滅。

警消現場救出3人送醫，包括住在2樓的男性屋主（59歲）吸入煙氣、意識清醒，以及屋主的太太（59歲），右臉頰輕微燒燙傷、意識清醒。但住在3樓的屋主兒子（36歲）被救出時一度沒有呼吸心跳，經送醫急救後已經恢復生命跡象並送加護病房觀察。

這起火警發生後，半夜驚動鄰居，透過手機報案。警消也利用手機視訊初步掌握火場狀況，經查訪周邊鄰居，初步了解疑似有人聽到2樓屋內有爭吵衝突後發生爆炸聲音，隨後起火燃燒。至於是否涉及縱火，仍待警消深入調查釐清。（編輯：劉學源）1090223

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