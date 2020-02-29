假冒三立臉書指蔡總統染肺炎 調查局約談網友

（中央社記者蕭博文台北29日電）網路流傳假冒三立新聞臉書專頁貼文指蔡總統感染肺炎，調查局今天說，訊息來源疑為中國網軍，已約談涉嫌散布的網友，並表示假訊息戰已升級，呼籲民眾謹慎識別網路訊息。

三立新聞網昨天晚間在三立新聞網站發出新聞聲明，表示有網友假造三立新聞的粉絲專頁，貼文指，總統蔡英文疑似感染武漢肺炎，已送往醫院救治。

調查局表示，查出雲林縣潘姓女子昨天涉嫌在臉書張貼假冒三立新聞粉專的假訊息，今天由雲林縣調查站約談潘女到案，潘女坦承好玩才貼文，訊後移送法辦。

調查局還指出，近期網路社群出現大量假訊息，樣態、規模與散布速率都大幅提升，甚至出現剪輯台灣電視公司新聞畫面編造「蔡總統疑似感染肺炎，已送入隔離病房」等不實訊息。

調查局說，經溯源調查，發現相關假訊息是由大陸「微博」、「帝吧」社群的網路水軍編造，再透過臉書人頭帳號偽裝成台灣用戶，散布至網路社群及媒體臉書頁面，致國人易誤信而轉載至個人臉書及LINE等社群。

據調查局清查，涉嫌散布假訊息的臉書人頭帳號包括Ch He、林俊宏、王道往等，經由這些人頭帳號的好友名單、動態更新頻率、基本資料研判，都是大陸人頭帳號。

調查局表示，已掌握相關情資，研判下一波大陸假訊息攻擊，將大量利用「我國政府機關外流機敏檔案」為題材進行變造，意圖製造混亂與恐慌並架空台灣行政資源，嚴重危害台灣社會安定及防疫作業。

新聞稿最後提到，調查局為穩定民眾不安情緒，遏止假訊息的衝擊，將持續溯源查辦，也提醒民眾「任何防疫相關政策及訊息，應均以權責機關公告為主」，在確認訊息真確性前，切勿轉發散布，呼籲民眾謹慎識別網路訊息、預先查證，切勿轉傳不實訊息以免誤蹈法網。（編輯：方沛清）1090229