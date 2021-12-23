酒駕後無照闖營區85次遭核退伍 少校興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北23日電）去年擔任嘉義憲兵隊少校特種情報調查官的吳姓男子，酒駕遭吊銷駕照後，無照駕駛自用車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部核定不適服現役退伍。吳男不服興訟，法院判決駁回。

台北高等行政法院判決指出，吳男在去年1月16日晚上10時許（休假期間）將車停於嘉義市博愛路2段與友愛路交叉路口影響交通，員警到場處理發現他散發酒氣，欲對他實施酒測遭拒絕，員警當場開單舉發；嘉義監理所對吳男裁罰新台幣18萬元並吊銷駕照。

判決指出，吳男駕照遭吊銷後，竟仍自去年1月19日至同年7月12日止，無照駕駛自用小客車進出營區達85次，經憲兵第203指揮部記大過一次及嘉義憲兵隊記過一次後，送交不適服現役人事評審會，人評會決議吳男不適服現役。國防部陸軍司令部核定吳男退伍。

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吳男不服，興訟主張，他駕照遭吊銷但仍需通勤進出營區，且無公務車可供使用，才無照駕駛，且指揮部未就他有利、不利部分一併考量，有違客觀原則。

法院日前佐以指揮部的人事評審會資料，認為吳男身為資深軍官，卻無法遵守營務營規，集合期間時常遲到，且不能配合部隊管制，生活表現差強人意，又身為資深幹部，於拒絕酒測經吊銷駕照後仍開車進出營區達85次，原處分並無違誤，判吳男敗訴。可上訴。（編輯：張雅淨）1101223