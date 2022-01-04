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首頁 / 社會

廂型車撞聯結車致車頭全毀 父女雙雙昏迷送醫

2022/1/4 12:14（1/4 14:02 更新）
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台南市王姓男子駕駛廂型車搭載女兒，4日清晨5時許行經仁德區文賢路2段時，不慎撞上一輛聯結車，廂型車車頭幾乎全毀，王男自行脫困，女兒則受困在副駕駛座，經消防員搶救，父女雙雙送醫，但意識不清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月4日
台南市王姓男子駕駛廂型車搭載女兒，4日清晨5時許行經仁德區文賢路2段時，不慎撞上一輛聯結車，廂型車車頭幾乎全毀，王男自行脫困，女兒則受困在副駕駛座，經消防員搶救，父女雙雙送醫，但意識不清。（讀者提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年1月4日
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（中央記者楊思瑞台南4日電）台南市王姓男子駕駛廂型車搭載女兒，今天清晨5時左右行經仁德區文賢路二段時，不慎撞上1輛聯結車，廂型車車頭嚴重受創，王男自行脫困，女兒受困，消防員搶救，父女雙雙送醫，但意識不清，事故原因警方調查釐清中。

台南市政府消防局在清晨5時左右獲報指稱，仁德區文賢路二段發生車禍，率先抵達現場的消防人員發現，現場為聯結車與廂型車事故，廂型車受創後嚴重變形，車頭幾乎全毀，王男自行從車內脫困，但隨後陷入意識不清狀態，女兒則受困在副駕駛座。

消防人員動用破壞器材協助將協助王女脫困，並將父女2人以救護車分送2家醫院急救。

台南市政府警察局歸仁分局初步調查，傷者是49歲王姓男子與其22歲女兒，清晨王男開車載女兒行經文賢路二段由北往南行駛，撞上準備左轉的聯結車左側車身，詳細事故原因仍有待進一步釐清。（編輯：卞金峰）1110104

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