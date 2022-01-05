3肥料公司收食品污泥亂倒農地 13人遭判

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（中央社記者吳哲豪彰化5日電）欣農好等3家肥料公司，遭控收取卜蜂公司2萬多公噸食品污泥，傾倒在全台多個縣市無人空地。彰化地院今天依違反廢清法，將3家公司負責人在內共13人，判刑4年4月至1年8月。

依彰化地方法院判決，包括欣農好肥料公司負責人陳佳琪4年4月，公司罰金800萬元。福茂公司負責人夫婦洪素珠3年10月、罰金50萬元，吳進雄3年8月、罰金60萬元，公司罰金500萬元。

方圓生化科技公司負責人陳志郎2年4月，陳妻萬家珍2年，公司罰金300萬元。卜蜂公司南投肉品加工廠協理蕭羽勝2年4月，另外黃姓環保掮客、陳姓清運業者等人各判刑1年10月到1年8月不等徒刑，並追討不法所得。

依彰化地院今天公布判決書，2019年12月彰化縣芳苑鄉、埤頭鄉等多處空地，遭人傾倒不明廢棄物。彰化地檢署循線查出，卜蜂公司每天產出大量食品污泥，由福茂有機肥料科技公司、欣農好肥料公司負責收取加工製成肥料，但2家業者未依規將污泥製成肥料，反而載運到彰化縣、台南市等地尋找無人空地傾倒。

檢方另查出，愛之味及義美公司產生的食品污泥，則交由福茂公司及方圓生化科技公司處理，但2家業者也是虛晃一招，未依規定加工處理污泥，直接在中南部縣市尋找無人空地傾倒。

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地院法官審理時，福茂公司負責人洪素珠承認全部犯罪事實；方圓公司負責人陳志郎先承認犯行，後來又改口否認，辯稱已將堆置的食品污泥載回公司；欣農公司負責人陳佳琪雖承認犯行，卻認為起訴書中記載的棄置污泥數量和犯罪所得有誤。

地院法官認為，福茂公司、方圓公司及欣農好公司等3家業者傾倒在各地的污泥粗估約2萬公噸，業者遭起訴後雖依規定清除污泥，不過仍遭判刑4年4個月到2年4個月不等徒刑，欣農公司則遭判罰金800萬元、福茂公司500萬元，以及方圓公司300萬元。全案可上訴。（編輯：孫承武）1110105