隱形眼鏡大廠晶碩技術遭竊 桃檢起訴前主管4人

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（中央社記者吳睿騏桃園7日電）隱形眼鏡大廠晶碩的黃姓前主管涉竊取技術後另創公司，並招攬前東家的工程師製成模具企圖運往中國生產，涉嫌侵害前公司營業秘密，桃園地方檢察署今天依法將黃男4人提起公訴。

桃檢下午發布新聞稿表示，去年10月接獲法務部調查局台北市調查處報稱，國內製造隱形眼鏡大廠晶碩光學股份有限公司前幹部黃男，離職後於109年7月籌組金目科技股份有限公司，並招攬晶碩公司前工程師林男及2名陳姓工程師等人帶槍投靠，涉嫌侵害晶碩公司在製作隱形眼鏡「上下蓋」及「PP 杯」模具、以及自動光學檢測系統的營業秘密，並意圖提供給由黃男擔任董事的中國大陸廈門的愛睿思科技有限公司使用。

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桃檢在接獲情資後，經過專案小組縝密偵查，近日已將被告黃男等4人以涉嫌違反營業秘密法第13條之2第1項，意圖在大陸地區使用，未經授權而重製、使用營業秘密、著作權法第91條第1項非法重製等罪嫌，對黃男等4人提起公訴，最重可處10年以下有期徒刑，黃男等4人經移審後均未在押。

桃檢指出，金目公司也因代表人及受雇人執行職務侵害他人營業秘密，被依違反營業秘密法第13條之4規定提起公訴。（編輯：方沛清）1110207