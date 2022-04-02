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美媒：拜登召東協峰會碰軟釘 印太戰略警訊
首頁 / 社會

屏東東港汽機車擦撞 騎士母子送醫不治

2022/4/2 11:12（4/2 11:51 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東東港鎮昨天晚上8時許，發生一起死亡車禍。林姓母子騎機車雙載返家途中，與1輛汽車發生擦撞，母子送醫不治。雙方均未有酒精反應，確切事故原因警方釐清中。

屏東縣政府警察局東港分局第五組長陳信豪接受媒體訪問指出，事故發生在昨天晚上8時許，35歲張姓女子駕駛自小客車沿興農路往崁頂鄉方向前進，行經一處巷口時，與58歲林姓女子搭載23歲兒子的機車發生擦撞。林姓母子分別送往安泰醫院及輔英醫院急救，最終宣告不治。

警方初步研判，張姓自小客車駕駛未留意前方車況、死亡的林姓母子則是 待轉未注意車況，確切事故原因仍須釐清中。雙方均未有酒精反應。

東港分局呼籲，駕駛注意車前狀況，行經路口、易肇事路段減速慢行，注意左右來車，勿超速行駛，並遵守號誌、標誌，警方也將持續加強交通執法，以維護民眾用路安全及防制交通事故發生。（編輯：黃世雅）1110402

屏東東港鎮1日晚間發生一起死亡車禍，林姓母子騎機車雙載返家途中，與1輛汽車發生擦撞，母子送醫急救仍宣告不治。（東港警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
屏東東港鎮1日晚間發生一起死亡車禍，林姓母子騎機車雙載返家途中，與1輛汽車發生擦撞，母子送醫急救仍宣告不治。（東港警分局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月2日
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