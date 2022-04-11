貨車撞紅綠燈桿停在軌道 高雄輕軌一度通行受阻

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高雄市1輛貨車11日下午行經中山、凱旋路口，疑左轉不慎撞到紅綠燈桿，車體毀損，無法駛離，一度擱置在輕軌軌道上，影響輕軌通行。（高捷公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年4月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄市1輛貨車今天下午行經中山、凱旋路口，疑左轉不慎撞到紅綠燈桿，駕駛輕傷送醫，但毀損貨車車體正好停在輕軌軌道上，一度影響輕軌通行。交通局表示不排除向駕駛求償燈桿修復費用。

高雄捷運公司接受中央社記者訪問表示，前鎮之星站保全人員於下午3時27分通報指出，中山、凱旋路口有1輛貨車因車禍停在輕軌軌道上，影響列車通行。

高雄捷運公司指出，下午3時44分，輕軌變更營運模式因應，C1站至C4站改採單線雙向通行，另C32站至C1站及C4站至C20站維持雙向通行。下午4時4分，貨車拖離輕軌軌道，輕軌恢復全線正常營運模式。

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高雄市警察局前鎮分局告訴中央社記者，貨車疑似左轉時不慎撞到紅綠燈桿，駕駛沒有酒駕，腳有受傷、送醫治療，無生命危險；但貨車車體毀損，無法駛離，一度擱置在軌道上，之後拖吊離開軌道，輕軌恢復正常通行。

市府交通局對中央社記者表示，後續會派工更換新的紅綠燈桿，待確定肇責後，不排除向貨車駕駛求償，紅綠燈桿的施工、材料費約新台幣5、6萬元。（編輯：張雅淨）1110411