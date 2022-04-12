男疑討債不成酒後殺人 台南地院裁定羈押

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市七股區42歲王姓男子昨天疑為索討新台幣2000元債務未果，酒後持剪刀攻擊住同里的王姓女子致死，警方依殺人罪移送檢方偵辦後，檢察官向台灣台南地方法院聲請羈押獲准。

台南市政府警察局佳里分局昨天下午5時許獲報，七股大寮里有女子遭攻擊倒地，警員抵達後發現被害人30歲王姓女子頸部受傷、倒臥在民宅前，立即通報救護將被害人送醫，但被害人傷勢嚴重，經急救仍回天乏術。

警方初步調查發現，王姓男子飲酒後，在案發現場向王姓死者索討2000元債務未果，持預藏剪刀刺殺被害人頸部，致被害人失血過多倒地不起，王姓男子在現場遭逮捕，作案用剪刀也被查扣。

王姓男子拒絕夜間偵訊，警方今天偵訊後依殺人罪移送台灣台南地方檢察署偵辦，經檢察官複訊並向台南地院聲押。

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台南地院晚間發布新聞稿表示，王姓男子經法官訊問後承認殺人犯行，且經證人證述明確，加上現場證據足認被告涉犯殺人罪嫌疑重大。殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，被告畏罪逃亡規避偵查、審判程序可能性甚高，且被告有多次傷害、妨害公務前案紀錄，有反覆實行之虞，有羈押必要，應予羈押。

中華民國刑法規定，殺人者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，未遂犯罰之。（編輯：李明宗）1110412