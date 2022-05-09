涉詐欺販毒 民進黨前評委子趙介佑被判刑8年6月

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（中央社記者林長順台北9日電）民進黨北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑涉擔任詐騙集團車手頭，另涉販賣三級毒品愷他命被起訴。台北地方法院今天依毒品、加重詐欺等罪嫌判處趙介佑8年6月。可上訴。

檢警於民國109年間偵辦一起電信詐欺案件，查獲多名涉嫌提領贓款的車手，並查出車手另涉嫌外送毒品，循線追查發現趙介佑涉有重嫌，去年4月間針對趙介佑等人發動搜索。北檢訊後，聲押趙介佑獲准。

檢方調查，趙介佑與1名謝姓男子是詐騙集團的「車手頭」，集團成員詐得被害人款項、匯入受款帳戶後，由車手持提款卡領出，轉交給集團的「收水」組織成員，最後將款項交給趙介佑或謝男，2人再將款項交給集團主嫌陳姓男子。

陳姓主嫌還提供愷他命，經趙介佑藉由微信（WeChat）群組指揮、監控，並提供兒子及母親的銀行帳號讓藥腳匯款使用；謝姓男子則利用微信指揮集團成員擔任「小蜜蜂」，前往指定地點販售愷他命。完成毒品交易後，再由趙介佑與陳姓主嫌拆帳獲利。

檢警另查出，陳姓主嫌將甲基安非他命等多項第2級、第3級毒品放置在台北市民權東路某處屋內，經刑事警察局報請北檢指揮搜索後查獲。

北檢去年8月間依組織犯罪防制條例「發起、主持、操控並指揮犯罪組織罪」、洗錢防制法洗錢罪、刑法加重詐欺罪、毒品危害防制條例販賣第3級毒品等罪，起訴趙介佑等7名被告。（編輯：戴光育）1110509