不動產牟利稱無力繳稅 女子炫富遭法院裁定管收

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（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市楊姓女子透過不動產牟利卻未繳稅，國稅局調查時她表明願繳納，卻轉移資產，行政執行署偵辦時她稱無力繳納，仍出席餐敘與旅遊炫富，經執行署向法院聲請管收，獲裁准管收3個月。

法務部行政執行署台中分署今天發布新聞稿指出，台中市楊姓女子經財政部中區國稅局查獲，應補徵特種貨物及勞務稅新台幣310萬餘元，並課處罰鍰669餘萬元，合計979萬餘元，因楊女未繳，案件被移送台中分署執行。

台中分署查出，楊女於民國101年5月至103年4月間，利用名下無房產的人頭名義，取得台中市豐原、神岡等區域不動產，並在一年內銷售，共得款達2247萬餘元，賺取其中價差652萬餘元，她卻規避應繳納的奢侈稅。

楊女雖於財政部中區國稅局調查時，坦承全案並簽立承諾書承諾繳納，於移送執行後卻向台中分署表示無力繳納，承辦執行官調取資料後卻發現，楊女在承諾繳納而國稅局尚未核發繳款單期間，在金融機構轉帳或以現金提領帳戶達402萬餘元。

楊女除將名下自用不動產出售，清償貸款後仍餘225萬餘元去向不明，她並立即將個人所購買的商業人壽保險，將要保人名義變更楊母，隱匿處分個人財產，致使案件移送台中分署執行時，已無財產可供執行。

但楊女於案件移送執行後，仍毫不避諱活絡於商業聯誼社團，常在個人臉書炫耀參加社團餐敘及旅遊活動，參加所需費用來源不明。

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楊女到案時，雖辯稱出售不動產所得剩餘款，為清償向母親及兄長的借款，但無法提出事證資料證明屬實，更無法交代為何變更商業保險契約要保人為母親，及參加商業聯誼社團活動開支來源，亦無法提出清償計畫。

台中分署承辦執行官於110年11月23日聲請管收楊女，台中地方法院承審法官認為，應再給予楊女證明財產流向的機會，因而未裁准管收。經台中分署補強事證依法提出抗告後，台中地院於今年5月4日再開庭時，法官當場裁定准予管收楊女3個月。（編輯：卞金峰）1110510