更多編輯台推薦新聞：
一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國
國際

赴烏克蘭側記》中央社記者見證民眾誓不屈服 採訪證一度被標成中國

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中貨櫃場堆高機吊臂架承軸斷裂 工人遭壓死

2022/6/13 13:52（6/13 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市清水區一處貨櫃場13日上午發生工安意外，一輛堆高機不明原因吊臂架軸承斷裂，導致吊臂架後仰壓到駕駛艙，駕駛堆高機的57歲陳姓男子來不及逃離，警消到場時已明顯死亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
台中市清水區一處貨櫃場13日上午發生工安意外，一輛堆高機不明原因吊臂架軸承斷裂，導致吊臂架後仰壓到駕駛艙，駕駛堆高機的57歲陳姓男子來不及逃離，警消到場時已明顯死亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市清水區一處貨櫃場今天上午一輛堆高機因不明原因，吊臂架軸承斷裂，吊臂架後仰壓到駕駛艙，陳姓駕駛被壓到頭，警消到場已明顯死亡，警方釐清真相，勞檢單位調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市消防局上午10時接獲報案，清水區臨港路五段一處貨櫃場發生工安意外，派遣多輛消防車、救護人員前往救援。救護人員到場回報，男子頭部被油壓桿壓住，已明顯死亡，公司使用吊車排除油壓桿協助，後續交由警方處理。

清水警分局表示，初步調查，堆高機因不明原因吊臂架軸承斷裂，導致吊臂架後仰，壓到駕駛艙，駕駛堆高機的57歲陳姓男子來不及逃離，被吊臂架壓到，男子明顯死亡未送醫，後續警方釐清案情，並報請勞檢單位調查。（編輯：黃世雅）1110613

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族