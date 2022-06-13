台中貨櫃場堆高機吊臂架承軸斷裂 工人遭壓死

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台中市清水區一處貨櫃場13日上午發生工安意外，一輛堆高機不明原因吊臂架軸承斷裂，導致吊臂架後仰壓到駕駛艙，駕駛堆高機的57歲陳姓男子來不及逃離，警消到場時已明顯死亡。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月13日

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（中央社記者趙麗妍台中13日電）台中市清水區一處貨櫃場今天上午一輛堆高機因不明原因，吊臂架軸承斷裂，吊臂架後仰壓到駕駛艙，陳姓駕駛被壓到頭，警消到場已明顯死亡，警方釐清真相，勞檢單位調查。

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台中市消防局上午10時接獲報案，清水區臨港路五段一處貨櫃場發生工安意外，派遣多輛消防車、救護人員前往救援。救護人員到場回報，男子頭部被油壓桿壓住，已明顯死亡，公司使用吊車排除油壓桿協助，後續交由警方處理。

清水警分局表示，初步調查，堆高機因不明原因吊臂架軸承斷裂，導致吊臂架後仰，壓到駕駛艙，駕駛堆高機的57歲陳姓男子來不及逃離，被吊臂架壓到，男子明顯死亡未送醫，後續警方釐清案情，並報請勞檢單位調查。（編輯：黃世雅）1110613