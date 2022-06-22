新北桃竹員警涉收賄案 1警5業者收押禁見

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新北地檢署偵辦員警疑受賄，配合代辦業者開出吊銷牌照罰單，使違規吊扣牌照車輛能註銷並新領牌照，22日聲請羈押14名被告，新北地院至晚間8時裁定其中6人收押禁見。（中央社製圖）

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）新北檢偵辦員警疑受賄共14名被告向法院聲請羈押。新北地院說，至晚間8時，已收押禁見1名員警、4名代辦業者和1名檢驗員；其餘被告6名員警、2名代辦業者正等候繼續開庭審理。

新北地檢署偵辦員警涉嫌貪污收賄案件，21日指揮調查局、警政署、新北市警局，搜索新北市、桃園市及新竹縣警局，約談79名被告與證人到案。

檢方調查，員警遭檢舉勾結代辦業者，鑽交通法規漏洞，涉嫌收賄開立不實的吊銷罰單，讓被吊扣的汽車牌照變成吊銷，讓違規車輛繳清罰款後，可以至監理單位重新驗車，請領新牌照後，重新上路。

依道路交通處罰條例規定「行車速度，超過規定最高時速60公里」、「在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」等行為，可吊扣汽車牌照6個月。

涉案的租賃業者及民眾，多因超速被吊扣牌照，為減少租車損失或早日讓愛車上路，找上監理黃牛詢問，透過白手套向新北、桃園及新竹等地方員警行賄。

犯案手法為，由員警開立虛偽不實的舉發單，讓牌照被吊銷，原吊扣處分失效，藉此手法鑽「道路交通管理處罰條例」漏洞，車主僅須繳交通違規罰鍰，並透過行賄檢驗人員，成功驗車過關，即可領取新牌照上路。

新北市警察局於民國110年接獲檢舉，調查發現有遭吊扣車輛，再開上路而被警方開單吊銷牌照，因案件大幅增加而可疑；經內部調查發覺有異，去年10月主動報請新北檢指揮偵辦。

檢方詢問後，今天認為陳姓、盧姓、柯姓等7名員警、6名代辦業者、1名檢驗員，共14名被告，涉犯貪污治罪條例及偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、逃亡、湮滅證據之虞，且部分犯罪是最輕本刑5年以上重罪，向法院聲請羈押。

其餘監理站檢驗員、代檢廠檢驗員、代辦業者等多名被告，分別以新台幣3萬至10萬元不等交保。

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新北地院說，審理後，至晚間8時許，收押禁見4名代辦業者、1名員警及1名檢驗員，共6人；其餘被告6名員警、2名代辦業者正等候繼續開庭訊問審理。

新北市警局表示，110年11月將該法律漏洞，函文新北市政府交通事件裁決處，反映給交通部公路總局，將道路交通管理處罰條例第66條部分列修正條文，避免有心人士再次利用規範不足之處，鑽法律漏洞。（編輯：方沛清）1110622