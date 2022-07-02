移工組車隊秀炫車 移民署破非法改裝集團

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移民署嘉義縣專勤隊2日指出，近年來電動自行車改裝風氣盛行，吳姓男子看準商機，鎖定移工以電動自行車為主要代步工具，非法聘僱印尼移工從事改車及販售工作，全案依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法函送法辦。（嘉義縣專勤隊提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年7月2日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）許多外籍移工在台灣以電動自行車為代步工具，吳男非法聘僱及傳授印尼移工如何改裝未經授權控制器以提高車速，移民署嘉義縣專勤隊日前依違反商標法等罪將吳男等人函送法辦。

嘉義縣專勤隊今天發布新聞稿指出，近年來電動自行車改裝風氣盛行，吳姓男子看準商機，並鎖定移工以電動自行車為主要代步工具，常為了增加性能不惜花錢改裝控制器、電池及馬達等零件，因此在嘉義縣民雄鄉成立工作室，並招募印尼移工從事改車及販售工作。

嘉義縣專勤隊指出，吳男為吸引更多移工購買及改裝電動自行車，移工更籌組車隊，共同研究如何將電動車改裝的更炫更吸睛，讓許多移工對改車趨之若鶩，工作室再透過臉書、抖音等社群軟體刊登廣告，藉此吸引更多移工改裝電動自行車。

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嘉義縣專勤隊發現，移工車隊預定7月初在嘉義舉辦競速比賽，所幸他們先掌握到情資，6月30日會同嘉義縣民雄警分局等單位前往查處，一舉查獲吳姓男子及違法改裝車輛的5名移工；全案依違反商標法、偽造特種文書及就業服務法函送法辦。

嘉縣專勤隊長張玉龍表示，電動自行車改裝容易發生自燃、爆炸意外，而今年公布修正的「道路交通管理處法條例」規定，未來電動自行車需合格掛牌、投保強制責任險，擅自改裝合格的電動自行車最高可處新台幣5400元罰款，呼籲移工勿因炫車而改車發生意外或觸法。（編輯：卞金峰）1110702