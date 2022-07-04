同行遭女子酒後撞死 鋪路工人感觸深誓不再酒駕

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（中央社記者王鴻國新北4日電）因案服刑的洪姓男子日前出獄後擔任鋪路工人，隔天就看到女子酒後撞死道路施工人員，讓他感觸頗深，除主動到行政執行署新北分署辦理分期繳付酒駕罰鍰並誓言不再酒駕。

法務部行政執行署新北分署發布新聞稿表示，44歲洪姓男子曾於104年因酒駕被警察攔檢，由於5年內酒駕2次以上遭裁罰新台幣9萬元。

後續還因交通違規遭裁罰1200元及900元，以及滯納健保費3萬5000餘元，共欠繳12萬7000餘元，送新北分署執行卻未扣押到洪男的存款。洪男突然於6月27日在妻子陪同下至新北分署辦理分期繳納罰鍰。

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洪男對書記官表示，他6月20日出獄，從事鋪設柏油路面工作，收入不穩定，但出獄隔天看到淡水有女子酒駕撞死道路施工交管工人新聞，想到同為鋪路工人，無辜被酒駕撞死，而自己又曾酒駕，內心感觸無比深刻。

洪男當場除鄭重宣誓絕不再酒駕外，也表明處理積欠酒駕及交通違規罰鍰與滯納的健保費的決心。新北分署表示，考量洪男收入不豐且需扶養老婆及小孩，同意分26期，每期繳納5000元。（編輯：李錫璋）1110704