尾隨潛入校園女廁持刀猥褻女子 台中男收押

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）23歲彭姓男子1日晚間騎機車進入台中沙鹿某校園，尾隨一名女職員進入女廁後持水果刀要脅並手摸胸部，女職員反抗時左手指撕裂傷，警方逮捕彭男訊後移送，檢方聲押獲准。

23歲彭男1日傍晚6時騎機車進入台中市沙鹿區某校園，他尾隨一名女職員進入女廁，持水果刀要脅並手摸胸部，女職員不斷反抗並趁機將自己反鎖在廁所內，趁著彭男不注意時逃出求救。女職員在反抗時，左手指撕裂傷，無生命危險。

清水警分局獲報，調閱周邊監視器循線追捕，3日凌晨在太平區將彭男拘提到案，並起獲犯案用的水果刀、所穿衣物等，訊後，依照強制猥褻、傷害罪嫌等移送台中地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

校方今天以文字稿回應，校安中心加強運用保全人員、教官、校安輔導員執行校園安全巡查工作，運用多層次定時及不定時巡查方式，與各單位發揮守望相助精神，確保校園整體安全。

目前學校在晚間10時巡查後，大門警衛即以單一出入口實施門禁管制，對進出校門人員實施登記，以有效控管進入校園人員及車輛，並對教學各大樓實施逐棟巡查及上鎖管制，避免外人進入，確保師生及職員安全。

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校方也發出公告，提醒教職員工生切勿單獨太早到校、太晚離開校園，務必儘量結伴同行或由家人陪同，校內儘可能行走學校規劃安全路線；暑假期間人員較少，提醒到校學生應配合學校作息時間，課餘時避免單獨留在教室，不單獨上廁所，避免單獨到校園偏僻死角，隨時提高警覺，維護安全。

在校內發現陌生人跟隨，應快速跑至較多人地方或觸按周邊最近的校園緊急求救鈕，並大聲喊叫，吸引其他人注意，尋求協助。（編輯：陳仁華）1110705