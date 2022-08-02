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特斯拉罕現拍賣會 喊價39次拍定須先繳清車貸

2022/8/2 20:22（8/2 20:46 更新）
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法務部行政執行署新北分署2日罕見拍賣特斯拉，吸引3組人搶標，他們在競標前仔細檢查特斯拉車況。（法務部行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月2日
法務部行政執行署新北分署2日罕見拍賣特斯拉，吸引3組人搶標，他們在競標前仔細檢查特斯拉車況。（法務部行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月2日
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（中央社記者高華謙新北2日電）法務部行政執行署新北分署今天罕見拍賣特斯拉，吸引3組人搶標，激烈喊價39次，終以新台幣51.5萬元拍定，但還須繳清詐欺犯積欠銀行的車貸等才能將車開走。

新北分署發布新聞稿表示，特斯拉在拍賣市場很罕見，外型完好，去年1月出廠、里程數1.9萬公里，是詐欺案被告以犯罪所得購入。

這輛特斯拉起標價32萬元，最終由某車商出價51.5萬元搶下，並以現金繳清，但還須繳約122萬元鑑價費、車輛違規罰鍰及詐欺犯積欠銀行車貸才能開走，因此實際拍定價為173.5萬元。

此外，新北分署下午場拍賣不動產，最受矚目是三重區屋齡僅10年百坪住宅，這是檢方為追徵冒充滿清皇族後裔詐財案被告犯罪所得約2200萬元，囑託新北分署拍賣。

住宅底價2980萬元，平均每坪約28萬元。得標男子出價3111萬元險勝得標，他邊喘氣邊開心地表示，原本都在法院參與不動產拍賣，這是首次到新北分署投標，截止前3分鐘才匆忙投入標單。

他表示，三重住宅成交價每坪約50萬元起跳，能以每坪不到30萬元得標實在出乎意料，準備自己入住。（編輯：陳仁華）1110802

法務部行政執行署新北分署2日下午拍賣不動產，三重區百坪住宅受到矚目。圖為住宅客廳一隅。（法務部行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月2日
法務部行政執行署新北分署2日下午拍賣不動產，三重區百坪住宅受到矚目。圖為住宅客廳一隅。（法務部行政執行署新北分署提供）中央社記者高華謙傳真 111年8月2日
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