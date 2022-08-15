桃園送王船普度釀3死檢方相驗 昏迷男子清醒

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桃園市新屋區某宮廟13日晚間到永安漁港舉辦送王船等中元普渡儀式，造成3死1昏迷，與死者紀姓少年的感情融洽的妹妹15日在殯儀館數度落淚。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年8月15日

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市新屋區某宮廟13日晚間到永安漁港舉辦送王船等中元普渡儀式，卻造成3死1昏迷，桃園地檢署今天相驗調查死因，至於在加護病房觀察的詹男已恢復清醒，但仍須依靠呼吸器。

新屋區某宮廟13日晚間舉辦中元普度儀式，近20名信眾自發性跟隨，進行放水燈、送王船及抬神明轎到水中等儀式，沒想到意外大浪造成多人落水，27歲陳姓、30歲呂姓、15歲紀姓男子死亡，46歲詹姓男子昏迷的悲劇，檢方在接獲通報後，下午率法醫進行遺體相驗。

廟方人員今天也到場，其中魏姓副宮主更因為情緒激動一度掩面落淚，一旁親友只能頻頻安慰。

目前在醫院搶救的詹男，是15歲死者紀姓少年的舅舅，根據警方了解，詹男已恢復清醒但肺部積水，仍在加護病房，由於病情狀況還不穩定，仍需要依靠呼吸器。

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死者紀姓少年就讀八德區某高中國中部，當晚有告知父母去參加法會，沒想到一去不回，與紀姓少年感情融洽的妹妹在殯儀館數度落淚，更哭喊「哥哥不會回來了」「哥哥的臉上都是沙子」，令人聞之鼻酸。

另一名死者呂男的妻子及弟弟也說，呂男平時就會參與宮廟活動，當晚也以為只是單純的去參香，沒想到卻再也回不來了，至於是否對舉辦活動的宮廟提告或要求賠償，2人都表示，等到調查告一段落、釐清真相後再說。（編輯：方沛清）1110815