國1嘉義大林段聯結車失控翻覆 釀大塞車

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一輛聯結車29日下午行經國道1號北向253.7公里處（大林路段），疑因右後輪爆胎失控側翻，占用內側、中線及外側車道，造成後方大塞車。（國道警察局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年9月29日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）國道1號北向253.7公里處今天下午發生事故，1輛聯結車疑因右後輪爆胎失控側翻，佔用內側、中線及外側車道，造成大塞車，車上2人僅擦挫傷，確切肇事原因待釐清。

國道公路警察局第四公路警察大隊今天發布新聞訊息，1輛聯結車由屈男（60年次）駕駛，下午1時42分行經國道1號北向253.7公里處（大林路段），疑因右後輪爆胎失控側翻，佔用內側、中線及外側車道，造成後方大塞車。

國道警察局表示，事故造成聯結車駕駛及乘客共2人受傷（全身擦挫傷），送嘉義大林慈濟醫院診治，無生命危險，現場進行拖吊排除中。

國道警察局表示，全案由斗南分隊依規定處理，確切肇事原因待釐清。呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。（編輯：謝雅竹）1110929