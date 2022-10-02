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女子駕車閃野狗衝入邊坡 義警動用挖土機助脫困

2022/10/2 16:14（10/2 16:21 更新）
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方姓女子日前駕車搭載2名友人行經南投縣信義鄉人和村至波石聯外道路時，為閃避突然衝出的野狗，不慎連人帶車衝下邊坡，車輛毀損受困，警方到場後協請當地義警幫忙駕駛挖土機救援，所幸車上3人皆無大礙。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月2日
方姓女子日前駕車搭載2名友人行經南投縣信義鄉人和村至波石聯外道路時，為閃避突然衝出的野狗，不慎連人帶車衝下邊坡，車輛毀損受困，警方到場後協請當地義警幫忙駕駛挖土機救援，所幸車上3人皆無大礙。（警方提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年10月2日
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（中央社記者吳哲豪南投2日電）方姓女子駕駛自小客車行經南投縣人和村至波石聯外道路時，為閃避野狗，不慎衝下邊坡受困，警方獲報聯絡義警出動挖土機將車子拉離邊坡，方女和車上2名友人無大礙。

南投縣政府警察局信義分局今天發布新聞指出，33歲方女日前駕駛自小客車載著2名友人，行經信義鄉人和村至波石聯外道路時，突然衝出1隻野狗，方女為閃避野狗，連人帶車衝下邊坡，車輛毀損受困。

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信義分局員警獲報趕到現場，發現方女等3人沒有受傷，方女接受酒測，酒測值也未超標，但車輛陷落邊坡，且被水管電線卡住，無法進行拖吊，於是請當地義警幫忙駕駛挖土機到場救援，挖土機先將車輛拉離邊坡，再由拖吊車拖吊到修配廠維修。

方女表示，她和朋友都在學校當老師，前往南投信義鄉的學校進行教學交流，返程回台中時卻因閃避野狗，才會開車衝入邊坡，也要感謝義警幫忙動用挖土機脫困。（編輯：謝雅竹）1111002

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