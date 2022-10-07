花蓮鳳林1里長參選人免費洗車行賄 遭檢方起訴

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）花蓮縣鳳林鎮許姓里長參選人涉嫌在臉書發布「免費洗車」勞務方式尋求選民支持，花蓮檢方偵查終結，今天依涉嫌違反公職人員選舉罷免法起訴，是花蓮年底大選首件涉賄起訴案。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，許姓男子8月14日在「鳳林幫」臉書社團，發布「票投許○○、免費幫你洗車」的文字及5張車輛清洗後照片。

網友留言詢問是否可服務其他里民、免費洗車有無期限等問題，許姓男子回覆「不在服務範圍內」、「局限鳳仁里」等；事後許男登記參選鳳林鎮某里長。

花蓮地檢署上月指揮警方發動搜索，前往許姓參選人住處等5地搜索，並通知許姓參選人及3名選民到案說明，訊後以新台幣3萬元交保。

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檢方偵查，雖未查獲有選民已接受洗車服務，但許姓里長參選人以提供免費洗車的勞務不正利益為代價，公開對鳳仁里里民行求賄選，藉此尋求投票支持，涉犯違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對於有投票權人行求不正利益賄選罪嫌，今天提起公訴。

花蓮地檢署近日在鳳林鎮、秀林鄉等鄉鎮查獲參選人涉嫌以勞務、現金行賄案件，檢方呼籲，任何型態的賄選行為，檢警調均會嚴查速辦，期望參選人乾淨參選，以公平、公正方式從事各項競選活動。（編輯：郭諭儒）1111007