四叉貓指因主題標籤收到跟騷告誡 警：發文內容違法

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（中央社記者劉建邦台北11日電）網紅四叉貓在臉書指因發文使用主題標籤，遭警方認為涉及跟騷法發出告誡書。警方今天表示，因劉姓男子（四叉貓）日前發表內容涉及性或性別態樣，才認定違反跟騷法，與主題標籤無關。

四叉貓（本名劉宇席）今晚在臉書（Facebook）發文，因前陣子貼出台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安的袁姓法案助理公開判決書，他事後有發文說明理由，但對方仍提告，其中有部分涉及跟蹤騷擾防制法。

四叉貓認為，他是因為發4篇文，且使用主題標籤標示袁姓助理，導致他收到警方書面告誡。四叉貓不服，表示將在10天內提出異議。

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發出書面告誡的台北市警察局信義分局表示，依報案人提出的狀況及劉姓男子在臉書貼文，內容提到報案人趁機偷拍別人不雅影片賺取流量等字詞，及發表針對性的言論，相關內容用詞符合涉及性或性別態樣，且曾在9月21日、25日、26日重複發文，警方才認定違反跟騷法，並非因主題標籤違法。

信義警分局指出，若當事人不服，想提出異議或申訴，分局會把相關案件移交市警局審查，由市警局認定是否可成案。（編輯：唐聲揚）1111111