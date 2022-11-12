涉現金賄選 嘉縣六腳鄉村長參選人3萬元交保

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（中央社記者黃國芳嘉義市12日電）嘉義縣六腳鄉許姓村長參選人涉嫌以1票新台幣500元賄選，昨天遭檢警傳喚，檢方複訊後，諭令以3萬元交保；檢警昨天也查獲議員及村長參選人3名樁腳，以2萬至3萬元交保。

嘉義地檢署今天發布新聞稿指出，嘉義地檢署檢察官郭志明昨天指揮嘉義縣警察局刑警大隊、朴子分局及調查局嘉義縣調查站，偵辦3起現金賄選案件。

檢方表示，六腳鄉某村長參選人許姓男子涉嫌親自在選舉轄區現金賄選，以1票500元向選民買票，盼獲選民投票支持。

檢警調昨天傳喚許男及多名選民到案說明，部分選民坦承收到買票的現金，許男於昨天傍晚被移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令以3萬元交保。到案的選民均請回。

另外，檢警日前接獲檢舉，指嘉義縣第4選區某議員參選人涉嫌透過樁腳分別在六腳鄉現金買票，以1票1000元向選民買票，盼獲選民投票支持。

檢警調昨天傳喚議員參選人樁腳吳姓男子及多名選民到案說明，有選民坦承收到買票現金，吳男於昨天傍晚被移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，諭令以2萬元交保。到案的選民均請回。

檢方指出，六腳鄉某村長參選人樁腳陳姓男子及黃姓男子，為使村長參選人順利當選，透過鄰里、親友關係，按照每戶有投票權人數交付現金，進行現金買票。

檢警調昨天傳喚樁腳陳男、黃男及多名選民到案說明，有選民坦承收到買票現金，陳男、黃男於昨天傍晚被移送嘉義地檢署偵辦，檢方複訊後，均諭令以3萬元交保。到案的選民均請回。（編輯：郭諭儒）1111112