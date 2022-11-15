輪胎夾藏上億元大麻花 保三總隊破獲走私集團

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以竹聯幫27歲陳姓男子為首的跨國運毒集團，將市價上億元的毒品大麻花夾藏輪胎內自加拿大走私來台，警政署保三總隊大隊長張躍瀚（中）15日表示，經長期溯源追查，順利查獲陳男等7嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年11月15日

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（中央社記者黃麗芸台北15日電）竹聯幫27歲陳姓男子為首的跨國運毒集團，將市價上億元的毒品大麻花夾藏輪胎內自加拿大走私來台，警政署保三總隊獲報後偕同關、檢合作，經長期溯源最終查獲陳男等7嫌送辦。

警政署保安警察第三總隊今天於刑事局舉行破案記者會，大隊長張躍瀚表示，5月上旬接獲情資指國內有犯罪集團企圖走私毒品闖關入境，經清查上萬筆可疑進口貨櫃資料，最後鎖定一名竹聯幫和堂成員涉嫌重大，隨即向海關密報登錄。

保三總隊也成立專案小組偵辦，並報請士林地檢署檢察官王芷翎指揮偵辦，5月9日會同關務署基隆關於新北市汐止區貨櫃場查獲混裝貨櫃中，有7個進口大型輪胎內夾藏毒品大麻花168包（共計89公斤），市值約新台幣1億3000萬元。

為追查幕後貨主，專案小組現場逮捕前來領貨的王姓男子（主嫌陳男的小弟）和未成年少年犯等2人。

後續透過關、檢、警3方合作，歷經2個多月溯源追查，發現主嫌竹聯幫成員27歲陳男長期利用毒品咖啡包控制集團成員從事不法行為，且為躲避警方追緝，多次臨時變更領貨人頭和取貨時間。

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在取貨的王姓小弟等2嫌遭逮捕後，27歲陳男立即駕車逃亡宜蘭縣偏遠山區民宿躲藏，經專案小組鍥而不捨追查，順利於6月下旬拘捕主嫌陳男等犯嫌到案。

專案小組自5月9日至7月27日共發動3波拘搜行動，並逮捕主嫌陳男等7人，全案詢後於8月29日以違反毒品危害防制條例移送士檢偵辦，檢方日前偵查終結，除一名26歲陳姓男子供稱是遭冒用人頭而不予起訴，另外6嫌都依法起訴。（編輯：李錫璋）1111115