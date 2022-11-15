輪胎夾藏上億元大麻花 保三總隊破獲走私集團
2022/11/15 15:49（11/15 16:16 更新）
以竹聯幫27歲陳姓男子為首的跨國運毒集團，將市價上億元的毒品大麻花夾藏輪胎內自加拿大走私來台，警政署保三總隊大隊長張躍瀚（中）15日表示，經長期溯源追查，順利查獲陳男等7嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年11月15日
（中央社記者黃麗芸台北15日電）竹聯幫27歲陳姓男子為首的跨國運毒集團，將市價上億元的毒品大麻花夾藏輪胎內自加拿大走私來台，警政署保三總隊獲報後偕同關、檢合作，經長期溯源最終查獲陳男等7嫌送辦。
警政署保安警察第三總隊今天於刑事局舉行破案記者會，大隊長張躍瀚表示，5月上旬接獲情資指國內有犯罪集團企圖走私毒品闖關入境，經清查上萬筆可疑進口貨櫃資料，最後鎖定一名竹聯幫和堂成員涉嫌重大，隨即向海關密報登錄。
保三總隊也成立專案小組偵辦，並報請士林地檢署檢察官王芷翎指揮偵辦，5月9日會同關務署基隆關於新北市汐止區貨櫃場查獲混裝貨櫃中，有7個進口大型輪胎內夾藏毒品大麻花168包（共計89公斤），市值約新台幣1億3000萬元。
為追查幕後貨主，專案小組現場逮捕前來領貨的王姓男子（主嫌陳男的小弟）和未成年少年犯等2人。
後續透過關、檢、警3方合作，歷經2個多月溯源追查，發現主嫌竹聯幫成員27歲陳男長期利用毒品咖啡包控制集團成員從事不法行為，且為躲避警方追緝，多次臨時變更領貨人頭和取貨時間。
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在取貨的王姓小弟等2嫌遭逮捕後，27歲陳男立即駕車逃亡宜蘭縣偏遠山區民宿躲藏，經專案小組鍥而不捨追查，順利於6月下旬拘捕主嫌陳男等犯嫌到案。
專案小組自5月9日至7月27日共發動3波拘搜行動，並逮捕主嫌陳男等7人，全案詢後於8月29日以違反毒品危害防制條例移送士檢偵辦，檢方日前偵查終結，除一名26歲陳姓男子供稱是遭冒用人頭而不予起訴，另外6嫌都依法起訴。（編輯：李錫璋）1111115
以竹聯幫27歲陳姓男子為首的跨國運毒集團將市價上億元的毒品大麻花夾藏輪胎內自加拿大走私來台，遭關、檢、警3方合作破獲，查獲陳男等7嫌送辦。中央社記者黃麗芸攝 111年11月15日
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