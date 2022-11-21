嘉縣太保市代候選人當樁腳涉賄選 檢方聲押
2022/11/21 18:32
（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）嘉義縣太保市某市民代表候選人涉嫌協助第1選區某議員候選人現金賄選，嘉檢今天傳喚，複訊後依有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押。
檢警表示，日前接獲檢舉，指嘉義縣第1選區議員候選人透過太保市某市民代表候選人，涉嫌以1票新台幣500元向選民買票，盼獲選民投票支持。
嘉義地檢署今天指揮調查局嘉義縣調查站等單位，前往太保市某市民代表候選人的住處執行搜索並傳喚，同時傳喚多名選民到案，部分選民坦承有收到賄款。這名市代候選人晚上移送嘉義地檢署偵辦，其他選民請回。
檢方複訊後，認為這名市代候選人涉及賄選嫌疑重大，且有串證之虞，有羈押必要性，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。
另外，梅山鄉某鄉代候選人涉嫌透過父親現金賄選，嘉義地檢署今天指揮調查局嘉義縣調查站、嘉義縣警察局竹崎分局前往候選人住處執行搜索，並傳喚候選人父子及選民到案，部分選民坦承有收到1票1000元的賄款，移送嘉義地檢署偵辦。（編輯：陳清芳）1111121
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