施虐1歲女嬰不實登載照護紀錄 蔡姓保母羈押

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（中央社記者趙麗妍台中28日電）台中市清水區蔡姓保母涉嫌多次傷害1歲女嬰，又獨留女嬰與另名孩童在家外出，不實登載女嬰的照護紀錄，女嬰因顱內出血至今昏迷，檢警24日向法院聲押蔡女獲准。

台中市1歲女嬰在8月送托給領有合格證照的蔡姓保母照顧，11月8日，蔡女自行開車將女嬰送醫，經檢查發現女嬰顱內出血，術後至今仍昏迷。女嬰家長11月18日在民代的陪同下召開記者會指出，保母刪除關鍵監視影像，未能說明托育狀況，質疑女嬰遭施虐。

台中地檢署今天發布新聞稿指出，11月9日接獲台中市社會局通報，蔡女疑有虐童情事，指揮清水警分局偵辦，調查發現，蔡女在8、9月間，在清水住處傷害女嬰，11月某日照顧女嬰與另名2歲童，竟獨留2童在家外出。

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檢警發現，蔡女為了掩飾外出未照顧女嬰的事實，在女嬰的寶寶日記上，不實登載照護情形，同日下午蔡女傷害女嬰，導致女嬰顱內出血、無法自主呼吸等重傷害，自行將女嬰送醫。

檢警11月23日拘提蔡女到案，訊後，認為蔡女涉犯兒少法、成年人傷害兒童、重傷害以及業務上準文書登載不實罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，有湮滅證據的事實向法院聲請羈押，11月24日經法院裁定獲准。（編輯：卞金峰）1111128