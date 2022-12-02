更多編輯台推薦新聞：
能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬
國際

能源危機與長年積病 英國迎戰經濟冷冬

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
氣溫明回暖北台灣高溫27度 4至6日轉濕涼低溫探17度
首頁 / 社會

國1高雄岡山段4車追撞 一度回堵16公里

2022/12/2 10:11（12/2 10:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國道1號北向高雄岡山段2日凌晨發生2輛聯結車與2輛小客車追撞事故，其中一輛聯結車為閃避失控滑落外側邊坡、駕駛受輕傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月2日
國道1號北向高雄岡山段2日凌晨發生2輛聯結車與2輛小客車追撞事故，其中一輛聯結車為閃避失控滑落外側邊坡、駕駛受輕傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月2日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄2日電）今天凌晨3時在國道1號北向高雄岡山段發生2輛聯結車與2輛小客車追撞，其中1輛聯結車為閃避失控滑落外側邊坡、駕駛受輕傷。上午7時許已排除事故，但一度造成回堵16公里。

國道警察第5大隊說明，今天凌晨3時3分國道1號北向352.2公里處，發生多部車輛碰撞，29歲陳男駕全聯結車行駛外側車道，疑未注意車前狀況，追撞前方41歲謝男駕駛的小客車，後方59歲余男駕駛半聯結車又追撞謝男車尾，半聯結車失控衝破外側護欄滑落邊坡，閃避過程碰撞內側車道39歲蔡男駕駛的小客車。

警方獲報後調派岡山分隊巡邏車前往處理，幸僅59歲余男半聯結車駕駛受臉部撕裂傷，且意識清醒，現場簡易止血處理後未送醫。

經出動吊車移除滑落邊坡的半聯結車，事故於上午7時37分完全排除，全線恢愎通車，但一度造成車流回堵16公里。各造當事人酒測值均為零，聯結車也未有超載情況，詳細事故原因尚待釐清。（編輯：謝雅竹）1111202

國道1號北向高雄岡山段2日凌晨發生2輛聯結車與2輛小客車追撞事故，經出動吊車移除滑落邊坡的半聯結車，事故於上午7時37分完全排除，全線恢愎通車。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月2日
國道1號北向高雄岡山段2日凌晨發生2輛聯結車與2輛小客車追撞事故，經出動吊車移除滑落邊坡的半聯結車，事故於上午7時37分完全排除，全線恢愎通車。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月2日
#國道1號
#國道警察第5大隊
#岡山分隊
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族