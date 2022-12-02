國1高雄岡山段4車追撞 一度回堵16公里

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國道1號北向高雄岡山段2日凌晨發生2輛聯結車與2輛小客車追撞事故，其中一輛聯結車為閃避失控滑落外側邊坡、駕駛受輕傷。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月2日

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）今天凌晨3時在國道1號北向高雄岡山段發生2輛聯結車與2輛小客車追撞，其中1輛聯結車為閃避失控滑落外側邊坡、駕駛受輕傷。上午7時許已排除事故，但一度造成回堵16公里。

國道警察第5大隊說明，今天凌晨3時3分國道1號北向352.2公里處，發生多部車輛碰撞，29歲陳男駕全聯結車行駛外側車道，疑未注意車前狀況，追撞前方41歲謝男駕駛的小客車，後方59歲余男駕駛半聯結車又追撞謝男車尾，半聯結車失控衝破外側護欄滑落邊坡，閃避過程碰撞內側車道39歲蔡男駕駛的小客車。

警方獲報後調派岡山分隊巡邏車前往處理，幸僅59歲余男半聯結車駕駛受臉部撕裂傷，且意識清醒，現場簡易止血處理後未送醫。

經出動吊車移除滑落邊坡的半聯結車，事故於上午7時37分完全排除，全線恢愎通車，但一度造成車流回堵16公里。各造當事人酒測值均為零，聯結車也未有超載情況，詳細事故原因尚待釐清。（編輯：謝雅竹）1111202