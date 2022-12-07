超商取貨27支蘋果手錶 男未付款逃逸遭逮

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32歲陳姓男子（白衣者）網購27支Apple Watch，利用深夜超商人力單薄時取貨，但尚未付款又以需大量採買尾牙零食為由，請店員協助將商品搬上車，隨即伺機逃逸，警方獲報循線追查，在台中緝獲陳男送辦。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 111年12月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）32歲陳姓男子網購27支Apple Watch，利用深夜超商人力單薄時取貨，但尚未付款又以採買尾牙零食為由，請店員幫忙搬上車，隨即伺機逃逸，警方事後在台中追查到陳男送辦。

苗栗縣警察局大湖分局今天發布新聞指出，陳姓男子以貨到付款方式下訂27支第8代Apple Watch ，每支市價約新台幣1萬5000元，10月底前往大湖鄉1間便利超商取貨，店員拿出貨品逐一刷條碼後，男子聲稱因公司辦尾牙，另需採買多箱飲料、零食，請店員先協助一起搬上車。

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警方表示，男子利用深夜超商進、補貨時段，且只有大夜班店員1人看店時取貨，過程中，不斷假裝打電話連絡事情，就在他和店員分別將27支Apple Watch包裹及零食、飲料搬上車後，男子卻未再回到超商付款，便坐上駕駛座猛踩油門揚長而去，留下一臉錯愕慌張的店員。

大湖警分局接獲報案後，立即組成專案小組，全力追緝犯嫌行蹤，鎖定背負有毒品、詐欺、竊盜等5條通緝罪名的陳姓男子，經循線追查，順利在台中市區緝獲，不過得手的27支Apple Watch都已變賣一空。（編輯：張銘坤）1111207