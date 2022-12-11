2022年第14起事故 高雄輕軌遭違規計程車碰撞

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高雄一輛計程車11日下午在南屏路口違規左轉時與輕軌列車碰撞，這也是高雄輕軌今年第14起碰撞事故。（高雄捷運公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月11日

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）高雄輕軌列車又被撞。一輛計程車今天下午1時30分在南屏路口違規左轉時與輕軌列車碰撞，所幸車上旅客及計程車駕駛均無受傷。這也是高雄輕軌今年第14起碰撞事故。

高雄輕軌列車今天下午1時30分在C24愛河之心站至C23龍華國小站下行於南屏路口時，與一輛違規左轉的計程車發生碰撞。

高雄捷運公司新聞稿表示，事發後，司機員立刻緊急停車並回報行控中心，車上旅客及計程車駕駛均無受傷，車上旅客疏散後，引導至其他車站搭車或改搭其他交通工具。

高捷公司表示，經初步了解，計程車違規左轉，且不聽路口義交指揮強行要穿越輕軌軌道路口，以致與行駛中的輕軌列車產生碰撞。事故處理期間，正線維持C32站至C24站全線營運，C24站至C23站下行採單線雙向行駛。

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拖吊業者於下午2時11分將計程車拖離事故現場。經警方現場鑑識完畢，下午2時20分事故列車已可移動，詳細受損狀況須待回廠進一步檢修，目前正線已恢復正常營運。後續如警方確定肇事責任為計程車駕駛，高捷公司將會求償。

高捷公司指出，這起事件為今年第14起事故，呼籲用路人行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌或現場義交人員指引，以免發生事故，否則不但有損害賠償問題及交通違規罰款，視情節狀況還可能以公共危險罪論處。（編輯：黃世雅）1111211