假冒國際信評公司及檢方公文詐騙 警逮21人送辦

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（中央社記者劉建邦台北30日電）黃姓幫派分子為首的詐騙集團，假冒國際信用評級公司及檢方公文，以投資為由向民眾詐騙，多人上當，總財損1億餘元，並仲介民眾赴柬埔寨。刑事局循線逮捕黃男等21人送辦。

刑事局今天召開記者會，宣布破獲竹聯幫成員投資詐騙及水房集團案，署長黃明昭致詞時說，刑事局破獲詐騙集團案，背後主嫌是竹聯幫分子，詐騙已成幫派的重要金流來源，將持續掃蕩幫派及打擊詐騙集團。

警方查出，有詐欺等前科的45歲黃姓男子為竹聯幫成員，先在台北、桃園成立人頭投顧公司，去年10月起，假冒知名國際信用評級穆迪公司名義及檢方公文，以投資國內股票，可短期獲取高利潤詐騙民眾。

黃姓男子等人先要求被害人加LINE群組，期間由集團成員假冒投顧老師等角色，且提供投資等資料，並送出印有穆迪公司保溫杯及百貨公司禮券給被害人。有被害人接到假冒檢方公文，內容提及要協助辦理提領資金及繳保證金，認為有異報警。

刑事局表示，經初步清查，有21人從去年10月至今年2月遭黃姓男子為首集團誘騙，總財損達新台幣1億餘元，其中一名40多歲陳姓女子遭騙1000萬餘元，因想索取賺得費用，卻被要求先繳費用的15%，發現有異報警。

此外，黃姓男子等人去年4月間以應徵博弈服務員為由，實則要求擔任假投資講師，詐騙5、6人赴柬埔寨，所幸被害人最後都順利返台。

刑事局掌握線索，日前赴台北等處搜索，逮捕黃姓男子等21人，查獲存摺等物，警詢後依違反洗錢防制法及人口販運防治法等罪嫌，把黃男等人移送桃園地檢署偵辦。

刑事局也循線破獲余姓男子及許姓男子為首詐騙水房集團案，共逮捕56人，查出歹徒利用通訊軟體以假投資股票及虛擬貨幣誘騙被害人，並用幣商身分避查緝。（編輯：李錫璋）1111230