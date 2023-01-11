積欠近25萬罰款15筆土地將法拍 男子現金繳清

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）37歲張姓男子曾因多次酒駕挨罰新台幣19萬2000元，另有肇逃等情事，累計11件罰緩24萬9900元但都拖欠，在15筆土地即將遭拍賣時，才抱著現金繳清罰款。

法務部行政執行署台中分署今天發布新聞稿指出，家住太平區的張姓男子，有2次酒駕入監，出獄後再次酒駕，開罰19萬2000元，加上他另有肇逃等情事，累計11件，罰緩24萬9900元，陸續移送台中分署執行。

經查，張男名下無存款、薪資及其他財產可供執行，名下車輛已超過20年，下落不明，台中分署通知他到場說明財產狀況，並提出清償計畫，他未理會。

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台中分署調查發現，張男名下有與家人共有台中市南屯區2層建物1筆、4筆土地，去年依法查封該不動產，希望張男能為避免不動產遭拍賣，繳清罰鍰或依規定辦理分期，但張男並未這樣做。

台中分署另發現，張男在豐原區有持分不大的11筆土地，在去年現場查封，因該地是山坡地，有種植楊桃、梨子等果樹，如依法拍賣張男的持分，共有人應買的可能性高，依法鑑價大約125萬元，拍賣時，張男突然抱著現金，到台中分署一次繳清全部欠費。（編輯：陳清芳）1120111