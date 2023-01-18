南投單親10寶媽產後過世 未成年孩子列長期追蹤

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南投縣信義鄉張姓女子111年11月生產，日前不幸因肺炎過世，10名子女分由其母親、前男友照顧，由於張女母親年紀大，經濟狀況不佳，一家人生活陷入困頓，南投縣長許淑華（右）18日下午前往探視，並致贈慰問金表達關懷。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月18日

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）信義鄉張姓女子去年11月底生產，今年1月6日因病過世，所留嬰兒、未成年孩子交母親照顧，但經濟也不佳，南投縣長許淑華今天探視並致慰問金，未成年孩子列長期追蹤對象。

在信義鄉租屋的張姓女子去年11月30日生產，今年1月6日肺炎過世，10名子女分由母親、前男友照顧，由於張女母親年紀大，經濟也不佳，一家陷入困頓，許淑華、信義鄉長全志堅等人下午前往探視張母，並分別致贈新台幣5萬元、2萬元慰問金表達關懷。

張女先後與5名男子生下9名小孩，去年11月未婚再生下女嬰，南投縣政府社會及勞動處初步了解，原住高雄市梅山地區的45歲張女民國110年2月與小孩、母親、妹妹舉家搬到南投縣信義鄉，四處打零工維生，日前產後因病過世，留下10名子女，最大20歲、最小滿月。

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許淑華接受媒體聯訪表示，張女積勞成疾離世，坎坷情形引起社會關心，縣府、鄉公所提供張家基本生活費用及慰問金，讓家屬生活得到協助，近日也有民眾想伸出援手，對於各界關心表示感謝，縣府會列長期追蹤案。

許淑華說，經與張女家屬溝通，案主家庭收入雖然不多，但基本生活開銷可維持，家屬希望未來生活能單純，感謝期間社會大眾給予協助，縣府將持續關心，對於所留未成年孩子，提供食物銀行、奶粉及尿布等資源，未來教育、生活也將持續協助。（編輯：郭諭儒）1120118