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台中清水臨港路5車連撞 4人送醫

2023/2/9 12:45（2/9 13:01 更新）
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台中市清水區臨港路5段9日上午發生多車連撞車禍，一輛載廢鐵的聯結車衝撞同向等待左轉的油罐車、砂石聯結車，砂石聯結車跨越分隔島衝撞小貨車、自小客車，造成4人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月9日
台中市清水區臨港路5段9日上午發生多車連撞車禍，一輛載廢鐵的聯結車衝撞同向等待左轉的油罐車、砂石聯結車，砂石聯結車跨越分隔島衝撞小貨車、自小客車，造成4人受傷送醫。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）一輛載廢鐵的聯結車今天上午行經台中市清水區臨港路五段，衝撞同向等待左轉的油罐車、砂石聯結車，砂石聯結車跨越分隔島衝撞小貨車、自小客車，造成4人受傷送醫。

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台中市消防局今天中午11時21分接獲報案，清水區臨港路五段發生多車連撞車禍，立刻派員趕抵現場，現場有4名傷患，意識均清楚，送醫治療後，無生命危險。小貨車有漏油現象，現場警戒。

清水警分局初步調查，一輛載廢鐵聯結車，衝撞同向待左轉的油罐車、砂石聯結車，造成砂石聯結車跨越中央分隔島衝撞小貨車及自小客車，砂石車、小貨車駕駛、副駕駛、自小客車駕駛4人送醫，無生命危險，後續將釐清肇事原因。（編輯：李錫璋）1120209

#台中市消防局
#清水警分局
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