澎湖離島居民不適 海巡冒風浪救援送醫

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澎湖一名家住偏遠離島花嶼的陳姓男子16日疑似癲癇發作、意識不清，澎湖海巡隊緊急出動巡防艇，克服惡劣海象前往救援，協助將男子送往三總澎湖分院就醫。（澎湖海巡隊提供） 中央社 112年2月17日

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（中央社澎湖縣17日電）澎湖一名家住偏遠離島花嶼的陳姓男子，昨天疑似癲癇發作，澎湖海巡隊緊急出動巡防艇，克服海象惡劣風浪前往救援，在3個小時內完成後送就醫。

澎湖海巡隊今天發布訊息表示，海巡署金馬澎分署轄屬第13巡防區指揮部昨天下午接獲望安鄉花嶼村衛生室通報，一名50多歲陳姓男子，因意識不清，疑似癲癇發作，急需後送馬公就醫。

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澎湖海巡隊接獲通報後，巡防艇冒著風浪出海，馳往救援，並協調花嶼與馬公2處安檢所協處，在3小時內搭載傷患與醫護人員等人，以最大安全速率馳返馬公港，交由消防局救護車送往三總澎湖分院就醫。

海巡署表示，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處，去年迄今執行澎湖離島傷病患後送任務共39件。（編輯：謝雅竹）1120217