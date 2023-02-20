東港籍昇豐128號太平洋失聯 美國、帛琉協尋

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漁業署20日表示，東港籍鮪釣漁船「昇豐128號」日前出海赴太平洋海域作業，18日凌晨起突在太平洋公海失聯，目前已洽國家搜救指揮中心、外交部等協請案發海域附近國家等協助救援。（漁業署提供）中央社記者曾以寧傳真 112年2月20日

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（中央社記者曾以寧台北20日電）漁業署今天表示，東港籍鮪釣漁船「昇豐128號」18日在太平洋公海失聯，已洽國家搜救指揮中心及外交部等洽請美國、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並協調5艘漁船前往支援。

行政院農業委員會漁業署透過新聞稿表示，昇豐128號全長20.30公尺、噸位40.93噸，8日自東港鹽埔漁港出海到太平洋海域作業，船上有1名台籍船員及5名印尼籍船員。

漁業署說，昇豐128號18日凌晨2時起在距帛琉馬拉卡港西北方414浬處，船位回報器（VMS）及船舶自動辨識系統（AIS）同時斷訊，於這海域作業的鄰近漁船也無法與昇豐128號取得聯繫。

漁業署表示，漁業監控中心接獲船主通報與昇豐128號失去聯繫後，立即電請外交部、海洋委員會海巡署及國搜中心洽請美國、帛琉等鄰近國家搜救單位協助搜尋，並聯繫失聯地點附近5艘台灣漁船前往協助；將持續與船方及相關搜救單位保持聯繫，提供及時協助。（編輯：李明宗）1120220