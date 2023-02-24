嘉市前副議長蘇澤峰遭控恐嚇 稱傳訊開槍是誤會

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（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）嘉義市議員陳家平昨天向警方報案，提告嘉義市議會前副議長蘇澤峰傳訊息恐嚇人身安全；蘇澤峰今天表示，訊息是友人傳的，不慎將「開嗆」傳成「開槍」，一切是誤會，會接受依司法調查。

嘉義地檢署指出，全案由檢察官侯德人指揮偵辦中。檢方會秉持公平、公正原則，迅速偵辦，保障民意代表為民喉舌，不受外力不法干擾的權益，以維護民主法治社會正常發展。

嘉義市議員、前副議長蘇澤峰今天接受中央社記者電訪時表示，有人告知陳家平在外面講他和其他議員的私事，但全是子虛烏有，所以22日晚間打電話質問陳家平，要求陳「沒有的事不要亂講」，陳否認，雙方結束通話。

蘇澤峰說，自己當晚到11時許與友人們飲酒餐敘，席間有人對此事感到不平，於是拿他的手機以語音方式傳LINE訊息到有陳家平在內的群組，其中原本講「開嗆」，卻辨識成「開槍」。蘇澤峰強調，一切是誤會，自己會依司法程序說明清楚。

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陳家平告訴中央社記者，22日晚上10時多有接到蘇澤峰的電話，對於蘇的質問，他回說「大家相識這麼久了，我怎可能講這些有的沒有的話」，由於雙方電話中說不清楚，於是約隔天一起講明白，必要時開記者會。

陳家平認為，蘇將訊息傳到公開群組，內容涉及恐嚇，且不只針對他，還有其他人，不能容許家人生命受到威脅。和律師討論後，昨天下午向警方報案，對蘇提告恐嚇，並申請隨扈保護自身安全。（編輯：謝雅竹）1120224