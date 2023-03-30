中市房屋倒塌1死2待援 盧秀燕：搶救到最後

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（中央社記者郝雪卿、黃國芳台中30日電）台中市中區台灣大道一段1棟2層樓房屋今天倒塌，壓住旁邊施工的3人，蔡姓男子救出送醫不治，另2人待援。台中市長盧秀燕到場表示，搶救行動一定會堅持到最後。

盧秀燕傍晚到現場關心搜救進度並慰問焦急等候的家屬，對於受困工人家屬質疑不用大型機具搶救，盧秀燕接受媒體聯訪指出，附近住宅屋齡都是逾50年連棟房屋，經技師公會專業人員建議，若是動用大型機具搶救，可能會造成更嚴重倒塌，讓受困工人埋得更深，搶救行動一定會堅持到最後。

盧秀燕表示，現場房屋倒塌嚴重，無法使用大型機具，只能運用微型機具和人工徒手救援，還有2名工人受困，市府搶救行動不會放棄，一定會堅持到最後一秒鐘。

盧秀燕說，因現場瓦斯、水電管線被破壞，擔心災情擴大，消防局已暫時斷水電及瓦斯，全力救援，受影響住戶已通知疏散，第一時間要以救人為主，再來做後續工作。

台中消防局上午10時44分獲報台中市中區台灣大道一段299巷有房子倒塌，5號的2層樓房屋因旁邊拆成空地的7號房屋施工挖地基影響而倒塌，直接壓住3名工人，立即派出消防人員前往搶救。

消防人員在上午11時15分左右先救出51歲蔡姓男子，已無生命跡象，緊急送往衛福部台中醫院搶救仍不治，至於仍受困2人，消防局出動搜救犬到場協助搶救。搜救犬到場嗅聞，已察覺出2名仍受困工人的位置。

搶救人員於傍晚5時多，發現一名受困工人的頭、手，不過，身體其他部位仍深埋瓦礫堆中，呼叫並沒有反應。（編輯：謝雅竹）1120330