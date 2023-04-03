無照男駛入對向車道對撞廂型車 釀1死8傷

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（中央社記者李先鳳花蓮縣3日電）花蓮富里鄉台9線288.7公里處今天清晨發生對撞車禍，22歲無駕照的林姓男子駛入對向車道，與載有6名乘客的租賃客車碰撞，林男車上搭載的30歲陳男重傷送醫不治，造成1死8傷。

兩車共8人受傷，包括林男及其車上的另一名33歲徐姓女子、租賃廂型客車上的駕駛及5名乘客分別受輕重傷。

花蓮縣消防局表示，今天清晨5時許接獲民眾報案指富里鄉萬寧村省道台9線288.7公里處發生車禍，有民眾受困車內。

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警消到達現場後，發現有4人受困及多名傷患需救護車支援，消防人員將受困人員救出後，分別送玉里慈濟醫院及玉里榮民醫院治療，乘客陳男送醫後於6時55分宣告死亡。

警方指出，22歲林姓男子沿台9線北往南行駛，行至事發地點不明原因駛入對向車道，與南往北的60歲劉姓男子駕駛的租賃廂型客車發生碰撞，兩名駕駛酒測值皆為零，但林姓男子無駕照。詳細事故原因仍待進一步調查。（編輯：謝雅竹）1120403