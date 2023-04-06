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台中女大生失聯9天 警證實已出境

2023/4/6 09:34
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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市某大學一名林姓女大生3月29日與家人失去聯繫，家屬憂心她遭人蛇集團控制，臉書發出協尋，警方今天證實，女大生上月30日出境前往泰國，後續調查釐清確切原因。

林姓女子20日在台中沙鹿區失聯，因她的電話、社群帳號疑似遭控制，就連住處的監視器都壞掉了，家屬憂心林女是否遭人蛇集團控制，在臉書（Facebook）專頁「沙鹿之美」公佈林女特徵發文協尋。

清水警分局今天指出，4月2日接獲家屬報案後，立刻調閱監視器畫面，發現林女3月29日從學校步行出來後，走到學校附近的麥當勞，再從巷子走進去，正調閱附近的監視器進一步釐清。

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警方表示，家屬找來房東協助開門，但她的租屋處物品都已清空。林女手機關機，機車停在校外租屋處，深入調查，發現林女名下還有另外一支手機，手機定位確認，她3月30日人在桃園機場，當天就已經出境前往泰國，後續是否有中轉仍待調查。

因林女相關社群帳號均停用，後續未與親友聯繫，是否為單純出國旅遊，正在釐清，警方目前不排除遭人蛇集團控制的可能性，進一步追蹤林女下落。（編輯：李錫璋）1120406

#泰國
#清水警分局
#桃園國際機場
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