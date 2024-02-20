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橋下運動場喝酒口角互推 男子倒地昏迷不治

2024/2/20 21:33（2/20 22:16 更新）
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基隆市林姓男子和高姓男子20日下午在光一路29號橋下運動場（圖）飲酒，雙方發生肢體衝突，高男遭林男推倒後陷入昏迷、送醫不治，警方同步在現場拉起封鎖線，並通知鑑識人員前往採證。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年2月20日
基隆市林姓男子和高姓男子20日下午在光一路29號橋下運動場（圖）飲酒，雙方發生肢體衝突，高男遭林男推倒後陷入昏迷、送醫不治，警方同步在現場拉起封鎖線，並通知鑑識人員前往採證。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年2月20日
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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市林姓和高姓男子等人今天下午在光一路29號橋下運動場飲酒，雙方發生肢體衝突，林男將高男推倒在地，高男陷入昏迷送醫急救後不治，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。

警方下午近5時獲報後派員前往現場查處，員警到場時高男已失去呼吸、心跳，經送往衛生福利部基隆醫院急救，於下午5時許宣告死亡，警方同步在現場拉起封鎖線，並通知鑑識人員前往採證。

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警方初步調查，犯嫌36歲林男、死者55歲高男及友人鄒男3人，下午在29號橋下運動場飲酒，林男和高男疑似為了誰要去買酒發生口角，林男稱高男發酒瘋持酒瓶丟他，雙方互推幾次後，過程不到10秒，高男被他推到在地，隨即陷入昏迷。

警方調閱監視器後，確認為林男和高男發生肢體衝突，沒有其他人員涉案，將報請檢察官會同法醫相驗，釐清高男死因，警方也已將林男帶回警局製作筆錄，全案朝傷害致死罪嫌偵辦。（編輯：方沛清）1130220

#基隆市
#衛生福利部基隆醫院
#方沛清
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