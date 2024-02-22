台鐵產業工會春節休假遭懲處 盼法院更一審判勝訴

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（中央社記者劉世怡台北22日電）台鐵產業工會106年向勞動部申請，就台鐵要求員工春節停休應裁決為不當勞動行為，不服勞動部駁回而興訟。工會今天於更一審庭前召開記者會，主張依法休假無罪，請求再判勝訴。

台鐵產業工會理事長王傑表示，依法休假訴訟至今已經7年，許多當時參加的人員已退休及離職，這些年來，大家依然忘記不了國家無理的懲處；在法庭上，勞動部的律師可以說著「台鐵員工應該全年無休按班表出勤」這種屁話。

王傑指出，他們抱著勞工應該有著自己休假決定權的理念發起休假，試圖改革班表，但卻被台鐵打壓及懲處，希望今天更一審案件為最後一次辯論庭，定下宣判日，期待司法給予公道判決。

工會理事曹嘉君則說，將近7年司法救濟之路，她要跟337名一路堅持到現在的會員說辛苦了，這是個煎熬過程；當年的依法休假行動，反應台鐵長期以來對員工的欺壓，直到發起依法休假，台鐵才被迫補人，改制班表，讓台鐵人員獲得兩例日休假，擺脫日夜休的輪班地獄。

工會委任律師翁瑋指出，本件訴訟重點在於捍衛勞工國定假日的休假權，依照勞基法37條及39條規定，國定假日原則上就是放假，並不是勞工去請假。台鐵這種交通運輸產業勞工，並沒有跟其他勞工不一樣。

全案緣於，台鐵產業工會民國106年春節期間發起依法休假活動，多人遭記過處分。工會當時申請勞動部裁決就台鐵106年1月10日發布電報布達「春節疏運期間（106年1月25日至2月2日）員工停止休假、事假、並依排定班表出勤」，已構成不當勞動行為。

勞動部不當勞動行為裁決委員會在106年7月間裁決決定駁回申請。工會不服，提起行政訴訟，主張撤銷原裁決決定，案件由台北高等行政法院審理。

一審的台北高等行政法院認為，勞動部不當勞動行為裁決委員會於召開詢問會議時，其中有3名委員，並未出席，卻參與裁決決定，且委員共15人，合法出席應為10人以上，當天僅8人出席（未達2/3門檻），裁決程序違反正當法律程序，已屬違法。

北高行認為，工會請求撤銷原裁決決定，為有理由，判工會勝訴。

案經上訴，二審最高行政法廢棄原判決，發回更審。案件由北高行更一審進行審理。（編輯：張銘坤）1130222