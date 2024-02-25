彰化車禍無照老翁撞3姊弟 姊妹昏迷指數仍為3

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化伸港鄉3姊弟遭蕭姓老翁無照開車撞傷，姊妹重傷送醫，昏迷指數仍只有3，其中姊姊血壓低，已用升壓藥控制，妹妹狀況也不樂觀；彰縣府則說，捐給3姊弟的捐款已有約240萬。

彰化伸港鄉就讀國小的3姊弟22日過馬路時，遭73歲蕭姓老翁無照開休旅車撞傷，就讀國小四年級的姊姊及三年級的妹妹傷重，被送往彰化秀傳醫院以及彰化基督教醫院急救，至於一年級的弟弟因擦傷傷勢較輕已出院。

彰化縣警方調查，蕭姓老翁沒有汽車駕照，只有機車駕照，去年就曾因無照駕駛遭取締。蕭姓老翁昨天表示，車禍發生當天，前方路口雖是綠燈，天色昏暗，等到發現前方有人時已來不及，雖然路口綠燈可開車直行過馬路，但他也有疏失。

彰化秀傳醫院今天透過新聞稿說明，姊姊昏迷指數仍為3，血壓相當低，已用升壓藥控制，而姊姊腦部受損嚴重，接下來3到5天是關鍵期。

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彰基醫院也發布新聞指出，妹妹昏迷指數也是3，除有雙側氣胸外，腦部也有損傷，彰基總院長陳穆寬也帶領醫療團隊為小妹妹祝福禱告，醫院也會負擔所有醫療費用，讓家屬無後顧之憂。

彰縣府表示，3姊弟屬於中低收入戶，和阿公同住，陳父入獄服刑中，3姊弟每月領兒少生活補助新台幣6591元，以及家扶認養金每月7650元，共計1萬4241元，社會處開設捐款專戶助度過難關，截至昨天為止，捐款金額已有約240萬元，縣府會專款專用，協助3姊弟度過難關。（編輯：陳清芳）1130225