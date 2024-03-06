澎湖漁船馬公虎井海域失火 5船員跳海友船救起

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（中央社澎湖縣6日電）澎湖籍「全振宏」漁船昨晚在馬公虎井海域失火，火勢猛烈延燒全船，船上5名船員跳海逃生，由友船救起交由海巡艇送回；火燒船經逾5個小時灌救、殘餘船體漂流，今天由2艘友船以併船夾拖方式帶回馬公。

海巡署第十三巡防區指揮部是在昨晚7時47分許接獲報案，「全振宏」漁船在虎井西2.8浬處失火，船上5名船員（4台籍1菲籍）已跳海逃生，請求派艇前往救援；海巡隊立即派遣10091、3583、3503巡防艇馳援滅火。

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澎湖海巡隊巡防艇在晚間8時抵達現場，火勢猛烈，延燒全船，經雙艇合力滅火，於8時48分初步控制火勢後，5名落海船員由友船「滿福春99號」救起，並接駁至艇上，即偕同10091艇投入滅火行列；隨後由3583艇先載5名船員返馬公港，海巡持續在海上施以強力高壓消防泵滅火，直至深夜11時35分因部分艙間已燒毀，仍有悶燒情形復燃跡象，增派巡防艇接續滅火，以防復燃，火燒船則隨海流潮汐往北漂流。

僅剩船體的「全振宏」漁船，損失慘重，今天上午7時15分漂流至西嶼小門西南1.3浬處，由友船「滿福春99號」、「興財發」2艘友船以夾拖帶回馬公港，海巡艇從旁戒護，確切起火原因由海巡調查釐清。（編輯：陳仁華）1130306