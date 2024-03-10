台中聯結車壓毀小客車 母送兒補習遇車禍未脫險

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市廖姓婦人今天駕駛小客車送19歲兒子去補習，行經北屯區東山路時，一輛聯結車因過彎身車翻覆壓毀小客車，廖女一度無生命跡象搶救後恢復心跳，母子未脫離險境，肇事原因待釐清。

台中市第五警分局調閱相關監視器發現，59歲蘇姓男子今天上午9時16分駕駛載滿培養土的聯結車，沿著東山路往市區方向行駛，行經事發路段時，聯結車過彎時車身傾斜，翻覆砸中行駛在外側車道的小客車，培養土撒了一地，小客車被埋在土中，車身嚴重毀損，幾乎成廢鐵。

台中市消防局表示，獲報後立刻派員前往救援，聯結車蘇姓駕駛意識清楚送醫，但小客車內駕駛、乘客一度受困，搜救人員以破壞工具將2人救出，駕駛43歲廖姓女子現場無生命跡象，男乘客為19歲吳姓男子意識昏迷，立刻將2人送醫。

台中慈濟醫院表示，吳男到院時意識不清，有腦出血、頭顱骨折情形，緊急開刀救治，廖女到院前無生命跡象，經急救後恢復心跳，肝臟撕裂傷合併腹內出血，肋骨骨折等，目前經手術止血，2人後續在加護病房治療。蘇姓男子皮外傷治療後出院。

家屬獲報後急忙到院表示，吳姓少年已繁星考取學校，但因想要報考警專，減輕家中經濟壓力，平常都是自己騎車去補習，上午因為下雨，母親擔心騎車危險才開車送他，未料卻雙雙遇劫。

事發當時，一名騎機車在小客車後方的男大生目睹經過，他表示，當時天色昏暗、有雨，聯結車載下坡時車速很快，轉彎時身體的重心偏移，導致傾斜翻覆。

警方初步調查，小客車駕駛廖姓女子、乘客吳姓少年為母子，蘇姓男子無酒精反應，聯結車是否超重，行經該處時車速為何，後續將調閱相關資料釐清。（編輯：黃世雅）1130310