台61線車禍聯結車頭懸空高架外 駕駛墜3層樓高地面

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（中央社記者吳睿騏桃園13日電）今天凌晨3時許，陳姓男子駕駛聯結車行經台61線新屋區高架段時，與李姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，陳男聯結車失控衝破護欄，陳男摔到10公尺下的平面道路送醫，肇事原因待查。

桃園市警察局楊梅分局接受媒體聯訪表示，34歲陳男當時駕駛聯結車在台61線往南，行經51公里處的新屋區高架路段時，與56歲李男駕駛的聯結車碰撞後失控，車頭衝出高架路段護欄，陳男也被彈出車外，摔到10公尺（約3層樓高）下的地面呈現外科OHCA（到院前心肺功能停止）緊急送醫。

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警方說，陳男駕駛聯結車的車頭衝出護欄後就懸在半空中，聯結車零件與被撞落的護欄水泥塊都散落到台61線平面側車道，由於當時天色昏暗，掉落物還造成21歲紀姓男子與29歲林姓男子2名機車騎士不慎碰撞摔車，還好都僅輕傷，肇事原因有待進一步調查。

桃園市政府消防局指出，在凌晨3時8分接獲民眾報案後就立即派出救護人員，抵達現場發現，從台61線高架路上墜落的聯結車駕駛已經外科OHCA（到院前心肺功能停止），經送醫搶救後恢復生命跡象，至於橋下受傷的機車騎士，2人意識清楚，分別受到擦傷及撕裂傷也送醫治療。（編輯：李錫璋）1130413