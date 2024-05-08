嘉縣火警母子3亡父重傷 3名國小女兒縣府介入照護

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（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）嘉縣太保市麻寮里昨晚發生平房火警，造成一家7口母子3亡、父親傷重住院，3名就讀國小女兒未受傷暫由親屬照顧，教育處將導入心理諮商與輔導及社會資源，協助安心就學。

嘉義縣太保市麻寮里昨晚發生民宅火警，一家7口受困火場，父親與3名讀國小女兒自行逃出，但父親燒燙傷送醫救治，3名女兒由警方帶回派出所急難收容。消防人員從火場先後救出3歲兒子、41歲母親及7歲兒子，送醫後回天乏術。

針對此意外嘉義縣政府告訴中央社記者，案家為列冊低收入戶，戶內共有5名未成年兒童，未受傷的3名女童已由家屬協助安置；學校校長昨晚接獲通知，立即到場關心進行校安通報，教育處今天由視導區督學到學校表達關心及慰問。

縣府說，3名學生今天請假未到校，未來將導入心理諮商與輔導，關心她們學習情況與生活適應，學校已啟動教育儲蓄戶，協助學童安心就學。

另外，火災受災戶死亡救助金、低收入戶喪葬補助及安遷救助等，待太保市公所送案後儘速發放。

市公所說，已派員協助處理後事，原本將開立救濟專戶，但怕影響低收資格，目前正與社會局研擬其他救助管道。（編輯：郭諭儒）1130508