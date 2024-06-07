男子搭捷運忽鬧事遭旅客壓制 警到場上銬管束

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北7日電）台北捷運淡水信義線今天發生民眾在車廂內鬧事，警方到場發現24歲陳姓男子被其他乘客壓制，為確保其他乘客安全，陳男被上銬管束，最後在台大醫院站下車離去。

台北捷運公司發布訊息指出，上午10時28分，行控中心監控列車接獲淡水信義線往大安站方向車廂內有旅客按壓對講機，通知中山站的站務員及保全上車。

站務員及保全上車後，確認1名男性旅客因情緒激動，站務員隨車陪同警戒，行控中心通知捷運警察隊協助，過程中有熱心旅客協助，未影響營運。

北捷表示，捷警在台北車站上車，並在台大醫院站把這名旅客帶下車，且通知救護車協助，因此旅客情緒漸趨平穩，救護員評估不需就醫，由站務員及保全陪同旅客離站。

針對此案，捷運警察隊指出，楊姓員警參加講習活動後，上午10時29分許從捷運台北車站搭車，巧遇台北車站站長及保全正等候列車處理事故，基於職責陪同處理。

楊姓員警等人上車發現陳姓男子被4、5名乘客壓制在車廂地板，因當下所有與事人員情緒激動，且有人稱男子意圖傷人行為，為釐清狀況和保護眾人，員警把陳男上銬管束，並在台大醫院站帶下車，後由站長通知119等警消協助。

警方表示，經詢問在場參與事發經過民眾，陳男在列車上突然情緒激動對旁邊女子大聲吼叫，進而引發衝突。

警方說，陳男在捷運台大醫院站被帶下車，救護車到場後，因陳男情緒漸趨平穩，救護員評估不需就醫，由站務人員及保全陪同旅客離站。（編輯：方沛清）1130607