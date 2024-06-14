失聯移工遇警棄車逃 台中警民合力逮人

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（中央社記者蘇木春台中14日電）台中警方日前巡邏行經太平區某路口，發現1男子騎機車見員警卻閃躲，上前盤查時對方突棄車逃跑，經向民眾借用機車，警民合力成功逮捕越南籍陳姓失聯移工，後續由移民署處置。

有網友昨天在網路轉傳影片，畫面中可見位在台中市太平區某路口，警員跑步追著男子，見路旁有民眾騎機車停等紅燈，便商借機車繼續追捕，後續畫面中，有其他路人見義勇為協助警方，趁男子要爬上1處鐵門逃跑時，將對方拉下制止，影片引發網友熱烈討論。

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台中市警察局太平分局今天表示，太平派出所員警11日晚間巡邏至太平區太平路與永義路口時，發現1名男子騎機車行跡可疑，見到警方刻意閃避，便上前要盤查，不料男子隨即棄車徒步逃逸。

員警見狀立即圍捕，並商借路旁民眾1輛機車，加上其他熱心民眾一同加入，警民合力查獲30歲越南籍陳姓失聯移工到案。經調查，陳男民國102年1月起失聯，多以打零工為主，已移請移民署台中專勤隊後續處置。（編輯：郭諭儒）1130614