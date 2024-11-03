基隆街友間口角竟出拳重擊頭部8下奪命 殺人罪起訴

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（中央社記者王朝鈺基隆3日電）街友蔡姓男子與謝姓男子7月間在基隆火車站發生口角，蔡男涉嫌出拳毆打謝男頭部8下，導致謝男顱骨骨折併顱內出血死亡，檢察官偵查後，依殺人罪嫌起訴蔡男。

基隆地檢署起訴書指出，蔡男與謝男2人均為在基隆火車站南站附近一帶活動的街友，2人於7月6日凌晨3時許，在南站2樓廣場電梯旁發生口角，蔡男以右拳連續毆打謝男頭部共8下，導致謝男受有顱骨骨折併顱內出血等傷害。

經在場人員緊急通報警消，救護人員同日凌晨3時20分抵達現場，將謝男送至衛福部基隆醫院急救，謝男到院前已失去生命徵象，經急救後於同日中午12時53分宣告不治。

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起訴書指出，蔡男明知頭部是人體重要器官，且屬身體要害極為脆弱，若予重擊，極易造成他人生命及身體嚴重危害，甚至發生死亡結果，蔡男卻仍出拳重擊謝男頭部，有殺人不確定故意。

檢察官日前偵查終結，認定蔡男涉犯殺人罪嫌，因所涉殺人罪部分，屬於國民法官法所定故意犯罪因而發生死亡結果案件，程序上依國民法官法、刑事訴訟法，向基隆地方法院提起公訴，全案連同在押蔡男，預計明天移審法院。（編輯：陳仁華）1131103