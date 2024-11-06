女騎車未打方向燈2分鐘吃6罰單 中市警：符合規定

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（中央社記者蘇木春台中6日電）台中林姓女子今年9月23日，遭人檢舉在大里區騎機車未打方向燈，2分鐘路程被開6張罰單，認為不合理，今天向民代陳情。警方說，林女經過數個路口，且持續違規，開罰符合規定。

民眾黨籍台中市議員江和樹今天表示，他接獲陳情指出，林姓女子於今年9月23日，騎機車在大里區內新國小往十九甲方向行駛，經過內新橋、環中東路及好來一街、三街及五街，2分鐘的路程，被民眾檢舉共開出6張罰單。

江和樹說，林女剛自大學畢業還在找工作，就突然面臨6張罰單共計新台幣7200元的罰鍰，懷疑遭人報復，林父還因此砸毀機車洩憤，認為短時間內遭連續舉發，不合理。

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台中市警察局霧峰分局今天表示，經查涉案車輛於9月23日下午4時53分起至54分止，沿大里區新仁路二段往內新橋方向行駛，在日新路與新仁路二段口至好來五街與好來三街口的區間等6處，轉彎或變換車道未依規定使用方向燈，經警方審視檢舉影片後依法製單舉發。

警方說明，依道路交通管理處罰條例規定，檢舉同1輛汽車，違規時間相隔未逾6分鐘及行駛未經過一個路口以上，公路主管或警察機關以舉發一次為限，林女經過數個路口、持續有違規行為，因此依法開罰。如民眾對於舉發單仍有疑議，可向台中市交通事件裁決處提出申訴，以保障自身權益。（編輯：李淑華）1131106